деревня Рослятино, деревня Рослятино, Белгородская волость, Калязинский уезд (на 1915) — Familio

Рослятино

Белгородская волость, Калязинский уезд (на 1915)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Калязинский уезд
5602Рослятино, д. вл.при р. Волге.32203282118
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Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Калязинский уезд, Белгородская волость
55Рослятино48
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