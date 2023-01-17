деревня Чернышово-Починки, деревня Чернышово-Починки, Касимовский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Чернышово-Починки

Касимовский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Касимовский уезд
1430Чернышевы Починки, сц. вл.при колодцах.7759222223
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Телебукинская волость
652. Чернышевы Починки, сельцо бывшее владельческое, дворов 76, жителей 438, часовня, 2 школы, кирпичный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Касимовский район
1656Чернышово-Починкидеревня54°53'с.ш.41°21'в.д.N-37-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Касимовский муниципальный район, Овчинниковское сельское поселение
61608459141д Чернышово-Починкидеревня
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