село Никольское, село Никольское, Перемышльский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Никольское

Перемышльский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Калужский уезд
285Патросово (Никольское, Боклановское), с. вл.при р. Оке.121241148169Церковь православная 1. Фабрика 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Калужский уезд, Покровская волость
41. Никольское (Петросово), село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 40, жителей 191, церковь православная, постоялый двор

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Перемышльский район
65448Никольскоесело54°26'36°24'N-37-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Перемышльский муниципальный район, Сельское поселение село Ахлебинино
29632404121с Никольскоесело
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