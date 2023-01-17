село Захарьяшевка, село Захарьяшевка, Холодовская волость, Брацлавский уезд (на 1905) — Familio

Захарьяшевка

Холодовская волость, Брацлавский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список важнейших селений
Подольская губерния, Брацлавский уезд, Холодовская волость
441. Захарьяшевка, село бывшее владельческое, при безъимянной речке, дворов 78, жителей 347, церковь православная, школа, питейный дом, водяная мельница

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Брацлавский уезд, Холодовская волость
Захарьяшевка149677122
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