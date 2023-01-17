деревня Придыбайлы, деревня Придыбайлы, Лидский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Придыбайлы

Лидский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Лидская волость
Придыбайлы, ф. (Боровского), жит. 13 (5 м. 8 ж.), дес. 32, у. гор. 5 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 5 в., ст. ж. д. Лида 5 в.
Придыбайлы, д., жит. 51 (25 м. 26 ж.), дес. 25, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Лидский район, Дубровенский сельсовет
д Придыбайлы31

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Лидский район, Дубровенский сельсовет
д. Придыбайлы28
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