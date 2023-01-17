деревня Знаменка, деревня Знаменка, Пителинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Знаменка

Пителинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Елатомский уезд
776Знаменка, д. вл.при колодце.28656295262
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Елатомский уезд, Балушево-Починская волость
296. Знаменка, деревня бывшая владельческая, дворов 80, жителей 518

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Елатомский уезд, Балушево-Починская волость
деревня Знаменка«Толстиково» п.-т. отделение2810

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Пителинский район
329039Знаменкадеревня54°41'с.ш.41°41'в.д.N-37-048

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Пителинский муниципальный район, Потапьевское сельское поселение
61623450141д Знаменкадеревня
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