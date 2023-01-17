хутор Власово-Буртовка, хутор Власово-Буртовка, Куйбышевский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Власово-Буртовка

Куйбышевский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Таганрогский округ, Миллеровская волость
810Власово-Буртовский поселок, Миллеровской волости119689439437Сельское правление73906

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Куйбышевский район
31726Власово-Буртовкахутор47°48'00"39°20'00"L-37-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Куйбышевский муниципальный район, Кринично-Лугское сельское поселение
60627404106х Власово-Буртовкахутор
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