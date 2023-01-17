деревня Матыковщина, деревня Матыковщина, Ивьевский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Матыковщина

Ивьевский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Юратишская волость
Матыковщизна, д., жит. 38 (22 м. 16 ж.), дес. 63, у. гор. 48 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 34 в., ст. ж. д. Бинякони 49 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Ивьевский район, Эйгердовский сельсовет
д Матыковщина5

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Ивьевский район, Эйгердовский сельсовет
д. Матыковщина8
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close