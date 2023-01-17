деревня Василевка, деревня Василевка, Сумский уезд, Харьковская губерния (на 1886) — Familio

Василевка

Сумский уезд, Харьковская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Сумский уезд
3221Василевка, д. вл.при рч. Чеховой.39247583Завод винокуренный.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Сумский уезд, Сумская волость
811. Василевщина, деревня бывшая владельческая, при реке Псле, дворов 32, жителей 81, винокуренных завод
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close