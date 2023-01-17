хутор Акартели, хутор Акартели, Островецкий район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Акартели

Островецкий район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Александровская волость
Анарпели, оз. Белое, жит. 45 (30 м. 15 ж.), дес. 48,91, у. гор. 29 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Лынтупы 20 в.

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Островецкий район, Михалишковский сельсовет
х. Акартели1
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