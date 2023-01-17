Эстьяны
Бронницкая волость, Новгородский уезд (на 1913)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список важнейших селений
17. Эстьяны, деревня бывшая владельческая, при реке Паше, дворов 119, жителей 566, часовня, 2 постоялых двора
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
37Эстьяны (дер.)6-го стана, 6-го зем. уч.Эстьянского1371484794839622723земледелиефбр.река Ниша и Петерб. шоссе.рекаЧасовня, 3 чайных, винная лавка, пивная лавка, смежна с селом Бронницами и фарфоровою фбр.