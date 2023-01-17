другой Бала, другой Бала, Тундринская (инородческая )волость, Сургутский уезд (на 1912) — Familio

Бала

Тундринская (инородческая )волость, Сургутский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
другой
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Сургутский округ
2073Бала (Балынские), юр. остяк.при р. Оби и рч. Дуниной.1672051013
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Сургутский уезд, Тундринская (инородческая )волость
Балинския юр., при р. Оби, на зем. тр.1588618
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