село Джгерда, Очамчырский район (на 2016) — Familio

Джгерда

Очамчырский район (на 2016)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
ჯგერდა
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Абхазская АССР, Очамчирский район, Джгердский сельсовет
село Джгерда2203240842

Список населённых пунктов Республики Абхазия 2016 года

НазваниеСКАТО
Очамчырский район
с. Джгярда240842

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