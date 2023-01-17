село Шумовцы, село Шумовцы, Хмельницька область (на 2018) — Familio

Шумовцы

Хмельницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Летичевский уезд, Бахматовецкая волость
722. Шумовцы, село бывшее владельческое, при речке Волке, дворов 144, жителей 747, церковь православная, питейный дом, водяная мельница

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Летичевский уезд, Войтовецкая волость
Шумовцы20011584522

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Хмельницька область
А-26939Шумівціселоцентр сільської радир-н Хмельницькийсільрада Шумовецька
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