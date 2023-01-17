деревня Феклисята, деревня Феклисята, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Феклисята

Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Уржумский уезд
15783Коньги Каменный ключ (Феклицы), поч. каз.при рч. Конге.661852723
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Уржумский уезд, Кукнурская волость
1338. Коньга Каменного Ключа (Феклисенки), починок бывший государственный, при речке Коньге, дворов 12, жителей 86, 3 овч. зав.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Сернурский район
715274Феклисятадеревня57°19'49°09'O-39-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Сернурский муниципальный район, Кукнурское сельское поселение
88648435221д Феклисятадеревня
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