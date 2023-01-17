Сюрьга
Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния (на 1886)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
518. Васильевская (Сельга), деревня бывшая государственная, при озере Шимозере, дворов 10, жителей 65, волостное правление (уездный город 175 в.). В 1 версте — 2 церкви п Показать все