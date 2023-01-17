деревня Сюрьга, деревня Сюрьга, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния (на 1886) — Familio

Сюрьга

Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд, Шимозерская волость
518. Васильевская (Сельга), деревня бывшая государственная, при озере Шимозере, дворов 10, жителей 65, волостное правление (уездный город 175 в.). В 1 версте — 2 церкви п Показать все
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