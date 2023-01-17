Нижние Борки
Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2578Борки, д. каз.при колодцах.171756248209Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1059. Борьки, деревня бывшая государственная, при озере Шуверляе, дворов 97, жителей 1018
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
75645Нижние Боркидеревня54°39'43°28'N-38-051
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
89649484116д Нижние Боркидеревня