деревня Нижние Борки, деревня Нижние Борки, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Нижние Борки

Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Темниковский уезд
2578Борки, д. каз.при колодцах.171756248209
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Темниковский уезд, Стрелецкая (Пригородно) волость
1059. Борьки, деревня бывшая государственная, при озере Шуверляе, дворов 97, жителей 1018

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Темниковский район
75645Нижние Боркидеревня54°39'43°28'N-38-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Темниковский муниципальный район, Староковыляйское сельское поселение
89649484116д Нижние Боркидеревня
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