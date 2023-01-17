деревня Кийслова, деревня Кийслова, Setomaa vald, Võru maakond (на 2022) — Familio

Кийслова

Setomaa vald, Võru maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Псковский уезд
1950Кислово, дер.при колодце.521551416
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Реестр географических названий Эстонии

НазваниеТип
Võru maakond, Setomaa vald
Kiislova külaküla
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