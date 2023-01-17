деревня Колычево, деревня Колычево, город областного подчинения Ступино, Московская область (на 2018) — Familio

Колычево

город областного подчинения Ступино, Московская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Серпуховский уезд
5754Колычево, сц. вл.при пруде.44925121123
Показать скан

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Серпуховской уезд, Киясовская волость
Дер. Колычево458Московско-Рязано-Уральская железная дорога, станция Жилево. 730Помещичья усадьба Яценко-Хмелевского.
Имение В. И. Яценко-Хмелевского, при д. Колычевой 4695

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Ступино
40536Колычеводеревня55°00'с.ш.38°06'в.д.N-37-041
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close