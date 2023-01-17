станица Гривенско-Черкесская, станица Гривенско-Черкесская, Темрюкский уезд (на 1882) — Familio

Гривенско-Черкесская

Темрюкский уезд (на 1882)

Статус
не существует
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Темрюкский уезд
3666Гривенско-Черкесская станицапо обоим сторонам Ангелинского ерика122122148365366шапсугимусульманеМечеть 1. Школа мужская 1. Лавка бакалейная 1. Ветряная мукомольная мельница 1.
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