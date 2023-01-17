село Кузнецово, село Кузнецово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Кузнецово

Шуйский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Шуйский уезд
5567Кузнецово, с. вл.при колодцах.7744101126Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Шуйский уезд, Кузнецовская волость
930. Кузнецово, село бывшее владельческое, дворов 25, жителей 142, волостное правление (уездный город в 10 верстах), 2 церкви православных

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Шуйский уезд, Афанасьевская волость
6518Кузнецово село1492811085

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Шуйский район
589208Кузнецовосело56°54'41°31'O-37-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Шуйский муниципальный район, Васильевское сельское поселение
24633412106с Кузнецовосело
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