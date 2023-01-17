Дарабан
Богинская волость, Дисненский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- другой
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Дарабан, л. стор. (гр. Ф. де-Броэль-Плятера), жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. —, у. гор. 113 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 48 в., ст. ж. д. Дукшт 40 в.