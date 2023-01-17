хутор Глинки, хутор Глинки, Родионово-Несветайский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Глинки

Родионово-Несветайский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Черкасский округ, Александровская станица
942Глинка хутор, Александровской станицы83001812494943

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Родионово-Несветайский район
529386Глинкихутор47°34'00"39°36'00"L-37-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Родионово-Несветайский муниципальный район, Волошинское сельское поселение
60648425111х Глинкихутор
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