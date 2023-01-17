деревня Белое, деревня Белое, Кимрский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Белое

Кимрский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Калязинский уезд
5627Белое, д. вл.при р. Волге.4615½136581
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Калязинский уезд, Белгородская волость
466. Белое, село бывшее владельческое, при реке Волге, дворов 24, жителей 130, церковь православная

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Калязинский уезд, Белгородская волость
11Белое35

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кимрский район
278704Белоедеревня56°55'37°29'O-37-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Кимрский муниципальный район, Приволжское сельское поселение
28628428121д Белоедеревня
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