село Светлодолинское, село Светлодолинское, Одеська область (на 2018) — Familio

Светлодолинское

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Аккерманский уезд
323Лихтенталь, нем. кол.при рч. Челегидере.6890327337Лютеранский молитвенный дом. Сельское училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Саратская волость
190. Лихтенталь, колония немцев, при речке Челегидере, дворов 141, жителей 1085, церковь лютеранская, школа

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-17507Світлодолинськеселоцентр сільської радир-н Саратськийсільрада Світлодолинська
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