Юодишкелис
Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Иодишки, д., жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 20, у. гор. 70 в., вол. пр. 21 в., ст. кв. 56 в., ст. ж. д. Свенцяны 12 в.
Иодзишки, им. (Свиржавского), спл. р. Жеймяна, жит. 20 (11 м. 9 ж.), дес. 93, у. гор. 11 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 23 в., ст. ж. д. Свенцяны 1 в.
Иодзишки, з., спл. р. Жеймяна, жит. 47 (20 м. 27 ж.), дес. 69, у. гор. 12 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 24 в., ст. ж. д. Свенцяны 1 в.
Адресный реестр Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Juodiškėlio k.