Населенное место

Иодишки, д., жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 20, у. гор. 70 в., вол. пр. 21 в., ст. кв. 56 в., ст. ж. д. Свенцяны 12 в.

Иодзишки, им. (Свиржавского), спл. р. Жеймяна, жит. 20 (11 м. 9 ж.), дес. 93, у. гор. 11 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 23 в., ст. ж. д. Свенцяны 1 в.