завод Авгорский завод, завод Авгорский завод, Краснослободский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Авгорский завод

Краснослободский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
завод
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Краснослободский уезд
849Авгорский завод, вл.при руч. Авгоре.4038170420416Завод чугуноплавильный. Квартира окружного заводского исправника.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Краснослободский уезд, Сивинская волость
483. Авгорский Завод, деревня бывшая владельческая, при речке Авгоре, дворов 193, жителей 1342, часовня, чугунно-литейный завод
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close