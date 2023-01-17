Рыхлово
Юреневская волость, Вяземский уезд (на 1904)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3045Рыхлово (Новоникольское), с. вл.при колодцах.152551212Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
136. Рыхлово, погост, волостное правление, церковь православная, часовня, каплица. В 4 верстах — церковь православная, 2-х класс. училище.
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
500РыхловоСело14232Церков.-прих. школа. Никольская ярмарка 9 мая и 6-го декабря.