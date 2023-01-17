село Рыхлово, село Рыхлово, Юреневская волость, Вяземский уезд (на 1904) — Familio

Рыхлово

Юреневская волость, Вяземский уезд (на 1904)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Вяземский уезд
3045Рыхлово (Новоникольское), с. вл.при колодцах.152551212Церковь православная 1.
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Список важнейших селений
Смоленская губерния, Вяземский уезд, Юреневская волость
136. Рыхлово, погост, волостное правление, церковь православная, часовня, каплица. В 4 верстах — церковь православная, 2-х класс. училище.

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Вяземский уезд, Юреневская волость
500РыхловоСело14232Церков.-прих. школа. Никольская ярмарка 9 мая и 6-го декабря.
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