деревня Большие Котяки, деревня Большие Котяки, Чебоксарский район, Чувашская Республика (на 2018) — Familio

Большие Котяки

Чебоксарский район, Чувашская Республика (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Козмодемьянский уезд
816Котякова (Вурум-ту), д. каз. (1)при рч. Онге.591465151183
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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Козьмодемьянский уезд, Янгильдинская волость
Вурунту, Янгильдинскойсм. Котяки Большие
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Котяки Большие (Вурунту), Янгильдинскойчуваши513
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Чебоксарский район
141575Большие Котякидеревня55°59'с.ш.47°03'в.д.N-38-011
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