Марьяновка
Кіровоградська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1779Марьяновка (Васильевка), мест. вл. и кол. евр.при балке Высоком Байране.13535123386393Православный молитвенный дом. Еврейский молитвенный дом.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
506. Марьяновка (Васильевка), местечко бывшее владельческое, при урочище Безымянном, дворов 43, жителей 285, часовня, еврейский молитвенный дом, 17 лавок, постоялый двор, Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-12393Мар'янівкаселоцентр сільської радир-н Новоархангельськийсільрада Мар'янівська