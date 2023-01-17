село Марьяновка, село Марьяновка, Кіровоградська область (на 2018) — Familio

Марьяновка

Кіровоградська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд
1779Марьяновка (Васильевка), мест. вл. и кол. евр.при балке Высоком Байране.13535123386393Православный молитвенный дом. Еврейский молитвенный дом.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Серезлиевская волость
506. Марьяновка (Васильевка), местечко бывшее владельческое, при урочище Безымянном, дворов 43, жителей 285, часовня, еврейский молитвенный дом, 17 лавок, постоялый двор, Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Кіровоградська область
А-12393Мар'янівкаселоцентр сільської радир-н Новоархангельськийсільрада Мар'янівська
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