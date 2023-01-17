село Андреевка, село Андреевка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Андреевка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд
1212Андревка (Уськовка), д. вл.при рч. Саксагани.601527133150
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд, Ордено-Васильевская волость
327. Андреевка (Будиховка, Очкаловка, Белокрысовка), село бывшее владельческое, при реке Саксагани, дворов 68, жителей 505, церковь православная, постоялый двор

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4902Андріївкаселор-н Софіївськийсільрада Першотравненська
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