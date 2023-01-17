деревня Новожил, деревня Новожил, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния (на 1886) — Familio

Новожил

Олонецкий уезд, Олонецкая губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Олонецкий уезд
2881Новожил (Жилчой-Новинка), д.при оз. Новожиле.59122738Кор. 27 — 38. Кожевенное заведение.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Олонецкий уезд, Рыпушкальская волость
619. Новожил (Новинна), деревня бывшая государственная, дворов 13, жителей 90, часовня, кожевенный завод
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