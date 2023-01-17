деревня Казы-Ельдяк, деревня Казы-Ельдяк, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Казы-Ельдяк

Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1430Казы-Ельдякова, деревня.при оз. Казы.3520134374370Б. — Мечеть 1. Мельница водяная. Делание колес и ободьев.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Асяновская волость
545. Казы-Ельдякова, деревня бывшая государственная, при озере Казы-Куле, дворов 119, жителей 619, мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Асяновская волость
10Казы-Ельдякова, д. при реч. Кумыша-Аклы-Елге и оз. Казыйкуле, мечеть (постр. в 1876 г.), бак. лавка 3012107313270Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Дюртюлинский район
522111Казы-Ельдякдеревня55°31'00"55°09'00"N-40-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Дюртюлинский муниципальный район, Сельское поселение Староянтузовский сельсовет
80624434126д Казы-Ельдякдеревня
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