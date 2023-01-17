Казы-Ельдяк
Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1430Казы-Ельдякова, деревня.при оз. Казы.3520134374370Б. — Мечеть 1. Мельница водяная. Делание колес и ободьев.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
545. Казы-Ельдякова, деревня бывшая государственная, при озере Казы-Куле, дворов 119, жителей 619, мечеть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
10Казы-Ельдякова, д. при реч. Кумыша-Аклы-Елге и оз. Казыйкуле, мечеть (постр. в 1876 г.), бак. лавка 3012107313270Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
522111Казы-Ельдякдеревня55°31'00"55°09'00"N-40-015
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Дюртюлинский муниципальный район, Сельское поселение Староянтузовский сельсовет
80624434126д Казы-Ельдякдеревня