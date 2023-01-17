село Тагзиркент, село Тагзиркент, Левашинский район, Республика Дагестан (на 2018) — Familio

Тагзиркент

Левашинский район, Республика Дагестан (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Дагестанской области, составленный в 1888 году

№ по порядкуНазвание округов, наибств и селенийЧисло дымовМужчинЖенщинОбоего полаНародностьВероисповеданиеЯзык
Даргинсний округ, Кутишинское наибство
62Тагзыр-кент70129146275даргинцымусульмане сунитыдаргинский
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Дагестан, Левашинский район
809310Тагзиркентсело42°27.1'47°21.3'K-38-059
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