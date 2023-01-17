деревня Пустошка 2-я, деревня Пустошка 2-я, Ржевский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Пустошка 2-я

Ржевский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о солдатском сыне Сергее Васильевиче Кучкове, рабочем Франко-русского завода в С. Петербурге и крестьянине д. Пустошки, Артемьевской вол., Зубцовского у., Тверской г Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Зубцовский уезд
4669Пустошка, д. вл.при колодцах.272773130
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Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Зубцовский уезд, Артемовская волость
32Пустошка15

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Ржевский район
796396Пустошка IIдеревня56°06'34°16'O-36-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Ржевский муниципальный район, Сельское поселение Медведево
28648426226д Пустошка 2-ядеревня
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