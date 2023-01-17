деревня Чемихино, деревня Чемихино, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Чемихино

Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Тихвинский уезд, Сугоровская волость
1032. Чимихина, деревня бывшая владельческая, при Сясе, дворов 29, жителей 162, часовня, почтовая станция

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Тихвинский уезд, Сугоровская волость
79Чемихино (дер.)1-го стана, 1-го зем. уч.Сугоровского31311161182342544земледелиелесные заработкирека Сясь.Часовня, мелочная лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район
26605Чемихинодеревня59°41'33°07'O-36-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Цвылёвское сельское поселение
41645432246д Чемихинодеревня
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