Крыжекай
Решанская волость, Виленский уезд (на 1905)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- имение
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Крыжаки, им. (Бобровскауо), оз. Балься , жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 82, у. гор. 10 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Вильна 13 в.
Крыжаки, д., жит. 111 (55 м. 56 ж.), дес. 63, у. гор. 14в., вол. пр.6в.,ев. кв. 14в., ст. ж. д. Вильна 17 в.
Крыжаки, з., спл. р. Вилия, жит. 81 (39 м. 42 ж.), дес. 100, у. гор. 14 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Вильна 17 в.