Населенное место

Крыжаки, им. (Бобровскауо), оз. Балься , жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 82, у. гор. 10 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Вильна 13 в.

Крыжаки, д., жит. 111 (55 м. 56 ж.), дес. 63, у. гор. 14в., вол. пр.6в.,ев. кв. 14в., ст. ж. д. Вильна 17 в.