село Зимовенька, село Зимовенька, Шебекинский, Белгородская область (на 2019) — Familio

Зимовенька

Шебекинский, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Корочанский уезд
1111Зимоненька (Георгиевское), слобода вл.при р. Нежиголи.3614211735744Церковь православная 1. Ярмарок 5. Базары.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Корочанский уезд, Зимовонская волость
365. Зимовенька, слобода бывшая владельческая, при речке Нежеголи, дворов 235, жителей 1417, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, школа Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Шебекинский район
115711Зимовенькасело50°29'37°12'M-37-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Шебекинский
14750000241с Зимовенькасело
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