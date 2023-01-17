Афанасьевка
Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
316Афанасьевка, сц. вл.при р. Вязовке.913675307369Заводы конный и шпанских овец.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
79. Афанасьевка, деревня бывшая владельческая, при реке Вязовке, дворов 108, жителей 852
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
деревня Афанасьевка«Пановы-Кусты» п.-т. отделение8217
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64617Афанасьевкадеревня52°01'41°50'N-37-144
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68630450106д Афанасьевкадеревня