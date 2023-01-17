село Дудичи, село Дудичи, Дудичская волость, Рогачевский уезд (на 1910) — Familio

Дудичи

Дудичская волость, Рогачевский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Рогачевский уезд, Дудичская волость
406. Дудичи, село бывшее владельческое, при реке Прудовке, дворов 63, жителей 309, волостное правление, церковь православная, школа, водяная мельница. В 5 верстах — Лина, Показать все

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Дудичская волость
1Село Дудичи, в нем Дудичское вол. пр. проселочнойр. ПрудовкеДудичскому с. о. церк. земли91 1339 5297 6Дудичского пр. 12975
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