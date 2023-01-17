агрогородок Липники, агрогородок Липники, Дрогичинский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Липники

Дрогичинский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Кобринский уезд, Дрогичинская волость
334. Липники, село бывшее владельческое, дворов 31, жителей 332, церковь православная, питейный дом

Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Кобринский уезд, Дрогичинская волость
ЛипникиСело468546011Дрогичин II-й

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Дрогичинский район, Дрогичинский сельсовет
д Липники769

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Дрогичинский район, Дрогичинский сельсовет
аг. Липники364
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close