сельцо Архангельское, сельцо Архангельское, Скопинский уезд, Рязанская губерния (на 1886) — Familio

Архангельское

Скопинский уезд, Рязанская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Скопинский уезд
3132Архангельское, сц. вл.при рч. Полатебне.2525158988Завод 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Курбатовская волость
1198. Архангельское (Сабурово), сельцо бывшее владельческое, дворов 23, жителей 188, крахм. з.
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