Ерехново
Псковский муниципальный район, Псковская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Земельные планы Середкинской волости дер. Ерихново. 1873 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 838.
По жалобе крестьянина д. Ерехново Середкинской волости Е. Захарова на задержку уездной комиссией выдела ему хуторского участка. 1915 г. // Центральный государственный ист Показать все
Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Ерехново д. 1013 стан5487 участок54почтовое отделение Маслогостицы.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
424615Ерехноводеревня58°06'с.ш.28°10'в.д.O-35-069
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
58649456256д Ерехноводеревня