деревня Ерехново, деревня Ерехново, Псковский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Ерехново

Псковский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Земельные планы Середкинской волости дер. Ерихново. 1873 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 838.
По жалобе крестьянина д. Ерехново Середкинской волости Е. Захарова на задержку уездной комиссией выдела ему хуторского участка. 1915 г. // Центральный государственный ист Показать все

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Середкинская волость
Ерехново д. 1013 стан5487 участок54почтовое отделение Маслогостицы.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Псковский район
424615Ерехноводеревня58°06'с.ш.28°10'в.д.O-35-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Псковский муниципальный район, Сельское поселение Середкинская волость
58649456256д Ерехноводеревня
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