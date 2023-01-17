деревня Дмитрово, деревня Дмитрово, Подольск, Московская область (на 2019) — Familio

Дмитрово

Подольск, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О рядовом 28 пехотного Полоцкого полка из крестьян Подольского уезда, Кленовской волости, деревни Дмитровой, Павле Михайлове Ипатове по признакам преступления, предусмотр Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Подольский уезд, Кленовская волость
1164. Дмитриево, деревня бывшая владельческая, дворов 40, жителей 255, шляпн. зав., серебрянный завод

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Кленовская волость
Дер. Дмитрово149станция Гривва. 742

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Подольск
39609Дмитроводеревня55°22'с.ш.37°26'в.д.N-37-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Подольск
46760000191д Дмитроводеревня
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