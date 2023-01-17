Дмитрово
Подольск, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
О рядовом 28 пехотного Полоцкого полка из крестьян Подольского уезда, Кленовской волости, деревни Дмитровой, Павле Михайлове Ипатове по признакам преступления, предусмотр Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1164. Дмитриево, деревня бывшая владельческая, дворов 40, жителей 255, шляпн. зав., серебрянный завод
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Дмитрово149станция Гривва. 742
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
39609Дмитроводеревня55°22'с.ш.37°26'в.д.N-37-015
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46760000191д Дмитроводеревня
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