деревня Верховье Неручи, деревня Верховье Неручи, Орловский уезд, Орловская губерния (на 1886) — Familio

Верховье Неручи

Орловский уезд, Орловская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Орловский уезд
125Верховье Неручи (Шеньшина), д. вл.при верховье рч. Неручи.682635120130
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Орловский уезд, Старо-Полевская волость
76. Верховье (Неручь, Васильевка, Шеншино), деревня бывшая владельческая, при речке Неруче, дворов 41, жителей 322, школа
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