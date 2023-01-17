деревня Лапино, деревня Лапино, Архангельская волость, Мышкинский уезд (на 1901) — Familio

Лапино

Архангельская волость, Мышкинский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению доверенного от крестьянина дер. Лапино Архангельской волости Мышкинского уезда Егора Савельевича Панькова о предоставлении в пользование ему земельного н Показать все
Владенная запись Яросл. губ. Архангельской вол. дер. Лапина. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 452. Опись 1. Дело 2173.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Мышкинский уезд
4190Лапино, д. вл.при руч. безымянном.2015143935
Показать скан

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мышкинский уезд, Архангельская волость
д. ЛапиноIX. Лапинское общество74251916Архангельский приход
Показать скан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close