Иванцево
Якимковская волость, Угличский уезд (на 1901)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о предоставлении льгот крестьянину Якимковской волости, деревни Иванцева Ивану Васильеву. 1875 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 133. Опись 1. Дело 96.
Дело по жалобе крестьянина Угличского уезда, Якимовской волости, деревни Иванцева В. М. Протасова на неправильные действия полицейского урядника Вощажниковской волости Ро Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1875 г. По ходатайству крестьянина Ярославской губернии Угличского уезда Якимковской волости селения Иванцева Беляева о понужде Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9427Иванцево, д. вл.при колодце.523592227Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ИванцевоI. Раменское общество78815—16Спасский в Раменье приходПоказать скан