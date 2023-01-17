деревня Иванцево, деревня Иванцево, Якимковская волость, Угличский уезд (на 1901) — Familio

Иванцево

Якимковская волость, Угличский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о предоставлении льгот крестьянину Якимковской волости, деревни Иванцева Ивану Васильеву. 1875 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 133. Опись 1. Дело 96.
Дело по жалобе крестьянина Угличского уезда, Якимовской волости, деревни Иванцева В. М. Протасова на неправильные действия полицейского урядника Вощажниковской волости Ро Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1875 г. По ходатайству крестьянина Ярославской губернии Угличского уезда Якимковской волости селения Иванцева Беляева о понужде Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Угличский уезд
9427Иванцево, д. вл.при колодце.523592227
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Угличский уезд, Якимковская волость
д. ИванцевоI. Раменское общество7881516Спасский в Раменье приход
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