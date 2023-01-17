село Степановка, село Степановка, — Familio

Степановка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О разрешении крестьянину слободы Степановки, Мариновской волости Таганрогского округа, области войска Донского, Василию Дыбки, продать земли Степановскому Кредитному това Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Миусский округ
1297Степановка Реми, Ольховая, сл. вл.при рч. Ольховой.20216738715
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Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-6393Степанівкаселоцентр сільської радир-н Шахтарськийсільрада Степанівська
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