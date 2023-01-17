Бутково
Васильковская волость, Тихвинский уезд (на 1913)
- Статус
- не существует
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
946. Бутково, село бывшее владельческое, при реке Пчевже, дворов 33, жителей 134, церковь православная, лавка
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
7Бутково (с.)4-го стана, 3-го зем. уч.Бутковского3938911061978410см.земледелиелесные заработки—река Пчевжа.Земская школа, 2 мелочные лавки, смежно с усадьбой Бутково.