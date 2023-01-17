село Вылев, село Вылев, Вылевская волость, Гомельский уезд (на 1910) — Familio

Вылев

Вылевская волость, Гомельский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Вылевская волость
100. Вылев, село бывшее владельческое, при реке Инуте, дворов 68, жителей 382, волостное правление (уездный город в 37 верстах), церковь православная, школа, 2 ветр. млн. Показать все

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Вылевская волость
1Село Вылев, в нем Вылевское вол. правл. проселочнойреке ИкутиВылевск. с. об. 114367368Вылевского пр. 16040
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