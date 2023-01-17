Вылев
Вылевская волость, Гомельский уезд (на 1910)
- Статус
- не существует
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
100. Вылев, село бывшее владельческое, при реке Инуте, дворов 68, жителей 382, волостное правление (уездный город в 37 верстах), церковь православная, школа, 2 ветр. млн. Показать все
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Село Вылев, в нем Вылевское вол. правл. проселочнойреке ИкутиВылевск. с. об. 114367368Вылевского пр. 16040